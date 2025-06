Das geplante Luftfrachtlager von Realterm am Flughafen Leipzig/Halle liegt im Frachtbereich Süd an einem Vorfeld.

Schkeuditz/MZ - Am Flughafen Leipzig/Halle soll eine neue, große Luftfrachthalle entstehen. Der Immobilien-Entwickler Realterm will nach eigenen Angaben eine „maßgeschneiderte Anlage“ mit einem direkten Zugang zu einem Flugzeugvorfeld des Airports errichten. „Wir planen ein Vorzeigeprojekt für effiziente Frachtabfertigung weltweit“, sagte Realterm-Manager Lynn Kau am Dienstag.

Es handelt sich damit um einen Premium-Standort

Wie das Unternehmen mitteilte, soll eine 45.000 Quadratmeter große Lagerhalle entstehen. Wie das Logistikzentrum genau aussehen wird, entscheidet sich nach der Vermarktung. Realterm sucht Kunden aus den Bereichen Expressfracht oder Online-Handel, die sich langfristig einmieten. Die Baukosten wurden nicht genannt. Anlagen ähnlicher Größe kosten im Schnitt 50 Millionen Euro.

Auf dem Areal stehen bisher Leichtbauhallen, die bis Ende 2023 der Online-Händler Amazon nutzte. Bis Juli sollen die Anlagen abgerissen sein. Das Besondere an der Fläche: Vom Lager können direkt Flugzeuge auf dem Vorfeld beladen werden. Es handelt sich damit um einen Premium-Standort, der an vielen anderen Flughäfen so nicht zu finden ist. Frank Pieper, verantwortlich für Unternehmensentwicklung am Flughafen, erklärte in einer Mitteilung: „Das etablierte Frachtdrehkreuz bietet Luftfrachtunternehmen ideale Bedingungen und Raum für langfristiges Wachstum.“

US-Investor hat Fokus auf Flughäfen

Das Investment-Unternehmen Realterm mit Hauptsitz in den USA hat seinen Fokus auf der Transportbranche.

Das Unternehmen entwickelt, finanziert und verwaltet Immobilien- und Infrastrukturanlagen für Land-, Luft-, See- und Schienennetze weltweit. Realterm verwaltet derzeit den Angaben zufolge über 430 Investitionen im Wert von mehr als zwölf Milliarden US-Dollar. Zuletzt wurde eine 270 Millionen Dollar teure Luftfrachtanlage am Flughafen JFK in New York errichtet.