So soll die Montagehalle für den neuen Flieger D328eco am Flugahfen Leipzig/Halle aussehen.

Schkeuditz/MZ. - Am Flughafen Leipzig/Halle soll nun der Bau eines neuen Flugzeugwerks beginnen. „Zusammen mit den Partnern vor Ort werden derzeit erste Schritte auf der Baustelle gemacht“, teilte das Unternehmen Deutsche Aircraft am Mittwoch am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin mit.