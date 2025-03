Das Postgesetz wurde im vergangenen Jahr gelockert. Nun wird erstmals in Muldestausee ein Automat als Filiale anerkannt. Welche Standorte noch betroffen sein könnten.

Erstmals Automat als Filiale in Sachsen-Anhalt zugelassen: Verschwinden jetzt kleine Postläden?

In Ostderweddingen gibt es bereits eine automatisierte Paketstation, diese ist aber bisher nicht als Filialersatz zugelassen.

Halle/DPA/MZ. - In Deutschland sind erstmals Automaten als Postfilialen anerkannt worden. Man habe neun Zulassungen für automatisierte Stationen anstelle von Universaldienstfilialen erteilt, teilte die Bundesnetzagentur an ihren Beirat mit – darunter befindet sich auch ein Automat in Sachsen-Anhalt.