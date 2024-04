In Sachsen-Anhalt beginnt die Ernte des Edelgemüses. Auch wegen des steigenden Mindestlohns hat sich der Anbau in Sachsen-Anhalt halbiert. Ein Hof stemmt sich gegen den Trend.

Halle/MZ. - Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen steigen, damit herrschen auch beste Voraussetzungen für das Wachstum des Spargels. Viele Höfe in Sachsen-Anhalt werden am Wochenende erstmals in dieser Saison das Edelgemüse verkaufen. Der Spargel ist zudem das erste frische Gemüse des Jahres, nicht wenige Sachsen-Anhalter fiebern dem Start entgegen. Doch bei den meisten Produzenten ist die Stimmung getrübt. „Wenn wir am Ende keine Verluste mit dem Spargel machen, dann sind wir schon zufrieden“, sagt Peter Gottschalk, Chef der Agrico Lindau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Der Betrieb lässt von 20 polnischen Erntekräften Spargel auf 15 Hektar ernten. „Das funktioniert gut, doch wir finden nur noch schwer Mitarbeiter für den Verkauf“, erläutert Gottschalk. Daher habe man in der Vergangenheit die Anbaufläche auch um zehn Hektar reduziert.