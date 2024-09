In Sachsen-Anhalt sinkt die Zahl der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe trotz zahlreicher Neuansiedlungen. Sorgen bereiten Ökonomen die niedrigen Investitionen. Welche Werke geschlossen wurden.

Wirtschaft in Sachsen-Anhalt

Die Druckerei Bagel Roto-Offset (links), der Feuchttücher-Hersteller Nice-Pak und der Kosmetik-Hersteller Colep haben zuletzt Werke in Sachsen-Anhalt geschlossen.

Halle/MZ. - Viele Wirtschaftsführer und Politiker warnen aufgrund hoher Energiepreise, Fachkräftemangel und enormer Bürokratie vor einem Verlust von Industrie-Unternehmen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte in der vergangenen Woche der MZ, „aktuell ist jeder Tag ein Tag mit Deindustrialisierung in Deutschland“. Das Land schaffe es häufig nicht mehr, entwickelte Technologie in industrielle Produktion zu überführen.