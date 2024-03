Klimaschutz Wie sauber ist Sachsen-Anhalt? CO2-Reduktion in den Landkreisen höchst unterschiedlich

Eine Bertelsmann-Studie zeigt, wie sich die CO2-Emissionen in der Wirtschaft seit dem Jahr 2000 in Sachsen-Anhalt entwickelt haben. Warum der Rückgang in Halle und Magdeburg besonders hoch ist.