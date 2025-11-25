Die Zahl der Verbraucher, die am Black Friday Geschenke kaufen, nimmt weiter zu. Die Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt sind auch wichtig für die Innenstadthändler.

Black Friday in Halle: Auch viele Innenstadthändler beteiligen sich an Rabattaktionen.

Halle/MZ. - Der Handel erwartet in diesem Jahr ein leichtes Plus im Weihnachtsgeschäft. Zusätzliche Umsätze werden aber vor allem Onlinehändler einfahren. Die Verkaufstage um den Schnäppchentag Black Friday werden dabei für die Händler immer wichtiger. „Hochgerechnet geben die Sachsen-Anhalter in dieser Woche etwa 120 bis 130 Millionen Euro für Black-Friday-Käufe aus“, sagt Knut Bernsen vom Handelsverband Sachsen-Anhalt. Die MZ beantwortet wichtige Fragen rund um den Black Friday und das Weihnachtsgeschäft.