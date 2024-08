Als der Lichtstrahl den zuvor blau schimmernden Zylinder trifft, beginnt dieser milchig zu leuchten. Der Stab, der in der Industriehalle in Bitterfeld auf einem Kontrolltisch liegt, ist drei Meter lang und etwa 200 Kilogramm schwer. Er besteht aus Glas. Reinstem Glas. Wäre der Zylinder 1.000 Kilometer lang, könnte ein Mensch komplett hindurchgucken. Bei Fensterglas wäre nach wenigen Metern schon Schluss. Um diese Reinheit garantieren zu können, wischt Christian Scharske den lichtdurchfluteten Körper mit Wasser ab, was ihn glasklar macht. „Ich schaue, ob es Brüche, Einschlüsse oder Kratzer gibt“, erklärt der Qualitätskontrolleur. Denn solche Fehler könnten den Zylinder unbrauchbar machen. Der Wert eines Kleinwagens wäre dahin.

Seit 1993 in Bitterfeld

Während Scharske kontrolliert, steht Martin Böttcher nicht weit entfernt. Er ist der globale Leiter der Geschäftsentwicklung bei Heraeus Comvance. Das Unternehmen gehört zur Heraeus-Gruppe und ist, so könnte man sagen, einer der wichtigsten Lieferanten für das Internet. Denn in Bitterfeld betreibt Comvance die weltgrößte Quarzglasfabrik. Hier werden die Glaszylinder produziert, aus denen dann die für die Onlinekommunikation unerlässlichen Glasfasern entstehen. „Etwa ein Viertel der weltweit bisher verlegten Fasern stammen aus unseren beiden Werken in Bitterfeld“, sagt Böttcher. Eine mächtige Position, die jedoch nicht in Stein gemeißelt ist. Andere Hersteller holen auf – auch mit unfairen Mitteln.

Weiß verbrennt siliziumhaltiges Gas, wobei sich der Ruß am Zylinder ablagert. (Foto: Andreas Stedtler)

1993 kam Heraeus nach Bitterfeld, um hier synthetisches Quarzglas zu produzieren. Dessen Vorteil gegenüber herkömmlichem Glas ist jene hohe Reinheit, die für die weltweite Kommunikation unerlässlich ist. Hochgeschwindigkeitsinternet ist ohne die enorm biegsamen und gegenüber Umwelteinflüssen widerstandsfähigen Glasfasern nicht möglich. Damit Webseiten laden, Whatsapp-Nachrichten geschickt und Netflix geguckt werden kann, müssen Lichtteilchen ungestört durch die Fasern rasen können. Und das geht nur mit synthetischem Glas.

Wie die Adern des Datenverkehrs hergestellt werden, kann Thomas Krause erklären. Er ist Werksleiter in Bitterfeld. Wie kaum ein anderer kennt er die chemischen und physikalischen Prozesse, die hier ablaufen. „Grundstoff für Glas ist Silizium“, sagt Krause. Das ist zum Beispiel in Sand enthalten, der wäre aber viel zu unrein für das Quarzglas.

Deswegen verarbeiten die Bitterfelder eine siliziumhaltige Flüssigkeit, die mit Sauerstoff und Wasserstoff verbrannt wird. Den Prozess kann man im Werk durch Scheiben beobachten. „Vorsicht“, sagt Krause, als er vor der Brennkammer steht, „schon die Scheiben sind 100 Grad heiß.“ Im Inneren der Kammer sind die Temperaturen entsprechend höllisch: Bei 1.500 Grad geht das Gemisch mit weißer Flamme in Rauch auf. Dieser Rauch ist auch entscheidend, denn der enthaltene Ruß lagert sich an einer rotierenden Achse ab. Diese Ablagerung ist schneeweißes Siliziumdioxid, das Schicht für Schicht eine erste Vorform des späteren Glaszylinders bildet.

Werksleiter Thomas Krause vor einer der Brennkammern (Foto: Andreas Stedtler)

Mehrere Stunden dauert diese Ablagerung, bei der ein siliziumhaltiger Stab entsteht, der wie ein Torpedo aussieht. Der kommt anschließend noch in zwei Öfen. „Dort wird ihm Wasser entzogen und er wird verglast“, erklärt Krause. Zwei Tage dauert dieser Prozess, an dessen Ende das begehrte Quarzglas steht. Das wird anschließend geschliffen, poliert und immer wieder kontrolliert. „Wir brauchen höchste Qualität, um auf dem Weltmarkt zu bestehen“, sagt Manager Martin Böttcher.

Das Bitterfelder Werk war jahrelang globaler Spitzenreiter. Die hier hergestellten Glaszylinder werden in einem sogenannten Faserzug zu Glasfasern gezogen. Heraeus macht das in einem eigenen Werk in Dänemark, liefert aber vor allem an Fremdfirmen. Ein Zylinder ergibt etwa 7.000 Kilometer Faser. Das Glas in der Faser ist haarfein, wiegt nur 27 Gramm je Kilometer und ist zum Schutz noch mit Kunststoff ummantelt. In Kabeln werden je nach Bedarf mehrere Glasfasern zusammengefasst.

1,8 Milliarden Kilometer

Seit die Investitionen in Glasfaserinfrastruktur Mitte der 1990er Jahre Fahrt aufnahmen, lieferten die Bitterfelder Glas für etwa 1,8 Milliarden Kilometer Faser. Damit könnte man die Erde am Äquator 45.000-mal umwickeln. „Wir haben vom globalen Ausbau der Kommunikationsnetze profitiert“, sagt Böttcher. Insbesondere China habe jahrelang Leitungen bis in jede Wohnung gelegt und viel Glas gebraucht. Dort lässt die Nachfrage aber jetzt nach. „Hinzu kommt, dass in China einige Produzenten selbst eine Glasherstellung aufgebaut haben“, sagt Böttcher. „Die kaufen jetzt weniger Glas bei uns.“

Künftig könnte eine Glasfaser nicht nur eine, sondern mehrere Leitungen enthalten. (Foto: Andreas Stedtler)

Konkret bedeutet das, dass Comvance in den vergangenen fünf Jahren Marktanteile verloren hat. Und das auch, weil der Wettbewerb nicht immer fair geführt wird. „Investitionen werden entlang der gesamten Wertschöpfung in China staatlich gestützt. Zudem sind dort Energie- und Lohnkosten günstiger“, erklärt Böttcher die Lage. „Die gesamte Branche hat deswegen Schwierigkeiten, mit den Preisen der Importe mitzuhalten.“ In Europa habe das bereits zur Schließung von Werken geführt. Als Reaktion würden auf EU-Ebene Anti-Dumping-Verfahren laufen. „Auf die zu fertigen Kabeln verarbeiteten Glasfasern gibt es schon Zölle von nahezu 90 Prozent“, sagt Böttcher. Dadurch hätten europäische Hersteller wieder bessere Chancen. „Die reine Glasfaser ist durch Zölle aber noch nicht geschützt.“

Allein auf das Handeln der EU will sich Comvance aber nicht verlassen. Deswegen muss die Firma erfinderisch sein. So haben die Glasspezialisten Fasern entwickelt, durch die nicht nur eine Lichtbahn geht, sondern bis zu sieben. „Das erhöht die Datenmenge, die übertragen werden kann, enorm“, erklärt Böttcher. Eine andere Neuheit sind sogenannte Hohlkernfasern, in denen das Licht rund 50 Prozent schneller die Daten transportiert. Mit solchen Innovationen probieren die Bitterfelder, der Konkurrenz zu trotzen. Und auch der Markt ist bereit für eine neue Generation Lichtleiter. „Die ersten Kunden setzen unsere leistungsstärkeren Fasern bereits ein“, sagt Böttcher.