Bis zu 1000 neue Jobs: Gründungszentrum in Halle wird erweitert

Halle/MZ - Der Weinberg-Campus in Halle ist eines der wichtigsten Innovationszentren für junge Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Nun soll das dort ansässige Technologie- und Gründerzentrums (TGZ) deutlich erweitert werden. Geplant sind zwei Neubauten in denen sich rund 200 Start-ups und Wachstumsunternehmen verschiedener Branchen – unter anderem aus Biotechnologie, Pharma, Medizin und Umwelttechnik – ansiedeln sollen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Rund 1.000 Hightech-Arbeitsplätze sollen auf dem Weinberg Campus und in der Region entstehen. Das Investitionsvolumen beträgt den Angaben zufolge rund 78 Millionen Euro. Am Montag wird Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) einen Fördermittelbescheid in Höhe von 74 Millionen Euro übergeben. Details zu dem Vorhaben sollen dann veröffentlicht werden.

