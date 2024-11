Das Unternehmen Verbio mit Sitz in Zörbig ist in die roten Zahlen gerutscht. Woran das liegt, was die Politik tun kann und welches Zukunftsprojekt der Biokraftstoffhersteller derzeit verfolgt.

Zörbig/MZ. - Verbio ist eines der wertvollsten Unternehmen Sachsen-Anhalts. Der Biokraftstoffhersteller mit Sitz in Zörbig (Anhalt-Bitterfeld) produziert fossilfreie Alternativen für Diesel, Benzin und Erdgas. Als Nebenprodukte entstehen dabei unter anderem Futtermittel und Dünger. In Zeiten der Energiewende ein lukratives Geschäft. So generierte das Unternehmen in seinem erfolgreichsten Geschäftsjahr 2021/2022 einen Gewinn von 316 Millionen Euro. Nur, so gut wie vor drei Jahren, läuft es derzeit nicht mehr im Hause Verbio. Denn der Hersteller ist im ersten Quartal seines neuen Geschäftsjahres in die roten Zahlen gerutscht – mit einem Verlust von 23 Millionen Euro.