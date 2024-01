Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Landwirte in Sachsen-Anhalt haben trotz Dürresommern im Wirtschaftsjahr 2021/2022 gute Gewinne eingefahren. Das zeigt der Bericht zur Lage der Landwirtschaft, den Agrarminister Sven Schulze (CDU) an diesem Dienstag vorstellen will und der der MZ vorliegt. Die Landwirte konnten für ihre Produkte außergewöhnlich hohe Preise erzielen. Das habe die gestiegenen Ausgaben, etwa für Dünger und Treibstoff, „kompensiert oder sogar überkompensiert“, heißt es in dem Bericht.