Ein 34-Jähriger ist bei einem Unfall in Calbe schwer verletzt worden. Der Mann war am Donnerstag auf seinem Motorrad in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert.

Das Motorrad eines 34-Jährigen musste nach einem Unfall in Calbe abgeschleppt werden.

Calbe. – Am Donnerstagnachmittag ist ein 34-Jähriger bei einem Motorradunfall in Calbe schwer verletzt worden, so die Polizei.

Der Motorradfahrer sei in der Brückenstraße in Calbe mit seinem Fahrzeug von der Fahrspur abgekommen und seitlich mit einem Auto im Gegenverkehr kollidiert. Bei dem Sturz wurde der 34-Jährige nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Die Fahrerin des Autos sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge seien durch einen Abschleppdienst geborgen worden. An der Unfallstelle kam es am Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei meldet.