KI-Expertin Natalie Sontopski von der HS Anhalt zu ChatGPT & Co. Zum Fürchten - oder zum Verlieben? Welche Risiken und Chancen Künstliche Intelligenz mit sich bringt

Das Thema Künstliche Intelligenz wird kontrovers diskutiert. Manche fürchten, durch sie im Job ersetzt zu werden, andere entwickeln offenbar sogar Gefühle für einen Chatbot wie ChatGPT. Wie eine Expertin der Hochschule Anhalt Chancen und Risiken bewertet. Und was man so womöglich noch nicht über KI weiß.