KI-Expertin Natalie Sontopski von der HS Anhalt zu ChatGPT & Co. Zum Fürchten - oder zum Verlieben? Welche Risiken und Chancen Künstliche Intelligenz mit sich bringt
Das Thema Künstliche Intelligenz wird kontrovers diskutiert. Manche fürchten, durch sie im Job ersetzt zu werden, andere entwickeln offenbar sogar Gefühle für einen Chatbot wie ChatGPT. Wie eine Expertin der Hochschule Anhalt Chancen und Risiken bewertet. Und was man so womöglich noch nicht über KI weiß.
15.08.2025, 07:00
Halle/Leipzig/Köthen/MZ. - Das Thema Künstliche Intelligenz ist im Moment gefühlt überall. Doch wie beeinflusst sie unser Leben tatsächlich – und birgt sie mehr Gefahren oder Chancen? Das erklärt die KI-Expertin Natalie Sontopski von der Hochschule Anhalt im Interview mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller. Die Antworten werden so manche Nutzer überraschen.