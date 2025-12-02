Der neue französische Eigentümer will aus Belantis einen Asterix-Freizeitpark machen. Das ist eine gute Idee. - Im Jahr 2003 eröffnete vor den Toren Leipzigs mit Belantis Ostdeutschlands größter Freizeitpark. Doch eine überregionale Strahlkraft konnte der Park bisher nie entfalten. Das lag vor allem daran, dass viel zu wenig investiert wurde. Die Achterbahn „Huracan“ war 2010 die letzte Großinvestition. Den bisherigen Betreibern fehlte entweder das Geld oder der Mut für einen Ausbau. Doch mit französischer Hilfe soll sich das jetzt ändern.

Der neue Eigentümer Compagnie des Alpes kündigt an, aus Belantis den ersten Asterix-Park in Deutschland zu machen. Mittelfristig sollen 900.000 Gäste pro Jahr kommen – bisher sind es nur einige hunderttausend. Um das Ziel zu erreichen, wird kein Zaubertrank benötigt, das ist durchaus machbar.

Der Park besitzt mit dem Ballungsraum Leipzig/Halle, der Autobahnanbindung und viel Fläche gute Voraussetzungen für ein Wachstum. Dazu müssen Millionen in neue Achterbahnen fließen, damit sich die Freizeitparkfans aus ganz Deutschland nach Leipzig aufmachen.

Vor allem werden die Comichelden Asterix, Obelix & Co Gäste locken. Groß und Klein kennen die wehrhaften Gallier, die sich dem Römischen Reich nicht beugen wollen. Die Underdogs schlagen die Mächtigen. Solche Geschichten sind beliebt. Vielleicht kann der Leipziger Freizeitpark in den kommenden Jahren auch so eine Geschichte schreiben.