Vereinsvorsitzende Susen Thiele bitte um Spenden für benachteiligte Kinder und Jugendliche:

„Wir helfen“ ist in unserer Region eine zentrale Säule des sozialen Engagements. Die Idee hinter all unseren Aktivitäten und Projekten ist eine starke, solide, stützende Gemeinschaft. Doch gerade diese überhört in unserer schnelllebigen Zeit viel zu oft die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Daher richten wir den Fokus im kommenden Jahr auf die Beteiligung, Teilnahme und Mitbestimmung der Jüngsten.

Sie nicht abzuhängen, sondern beispielsweise an Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen in ihren Familien, Schulen und Vereinen zu beteiligen, ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Dafür ist es von Bedeutung die Fähigkeit zur Mitsprache zu stärken, aber auch andere Formen der Beteiligung zu fördern, im Sport ebenso wie im kulturellen und kreativen Bereich.

Deshalb lautet unser neues Jahresthema: „Wir helfen, damit alle Kinder eine Stimme haben!“

Wir ermöglichen Kindern ihre Lebensumwelt aktiv und selbstbestimmt mitzugestalten.

Mit Ihrer Hilfe können wir viel erreichen!

So können Sie spenden:

Empfänger: Wir helfenVerwendungszweck: Spendername und Anschrift

Deutsche Bank

BIC: DEUTDEDBLEG

IBAN: DE82 8607 0024 0760 0000 00

oder

Saalesparkasse Halle

BIC: NOLADE21HAL

IBAN: DE82 8005 3762 0383 3213 22

Hinweis: Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Sie möchten anonym spenden? Vermerken Sie bitte im Verwendungszweck +A+

Sie benötigen eine Spendenquittung? Vermerken Sie bitte im Verwendungszweck +S+, Ihren Namen und Ihre vollständige Adresse.

Sie möchten anonym mit Spendenquittung spenden? Vermerken Sie bitte im Verwendungszweck +AS+, ihren Namen und Ihre vollständige Adresse.