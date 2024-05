Freistaat wählt am 1. September Vier Monate vor der Landtagswahl: So tickt Thüringen

Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sehen die AfD mit Abstand vorn, ihr radikaler Landeschef Björn Höcke will Ministerpräsident werden. Was aber wollen eigentlich die Menschen? Eine Reise durch ein Land zwischen Frust und Hoffnung