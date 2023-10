Verbrechen in Mitteldeutschland Mit Video: Mann enthauptet seine Mutter in Halle - Wie kam es zu der brutalen Tat?

True-Crime-Projekt der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme beleuchtet die Geschichten hinter Straftaten zwischen 1945 und 1990 in der Region in einem Audio- und Videopodcast. So wie jenen Fall, bei dem Anfang der 60er Jahre ein psychisch Kranker in Halle seine Mutter umgebracht hat.