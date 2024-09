Im neu gewählten Thüringer Landtag hat die als rechtsextrem eingestufte AfD mehr als ein Drittel der Sitze. Ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD hätte keine Mehrheit. Wie soll so eine stabile Regierung zustande kommen?

Thüringen nach der Wahl: Warum die Regierungsbildung so schwierig ist

Blumen und Koalitionsdebatten: Mario Voigt (r.) am Montag mit CDU-Chef Friedrich Merz (l.) und Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer

Halle/Erfurt - Und jetzt, Dr. Novak? „Die OP macht Dr. Novak“, plakatiert die Thüringer Wirtschaft seit Wochen. Der Name ist fett blau durchgestrichen, darunter steht in kleinen Buchstaben: „Dr. Novak arbeitet nicht in einem fremdenfeindlichen Thüringen.“ Andere Slogans lauten „Jamal bringt Deine Pakete“ oder „Ivanka pflegt Deine Oma“, jeweils mit entsprechendem Zusatz. Es ist eine Kampagne gegen eine Landesregierung unter Beteiligung der AfD. Die Botschaft: Der Freistaat braucht Einwanderung.