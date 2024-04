Studie zu selbstfahrenden Autos in Chemnitz Mit Video: Der Technik ausgeliefert - So fühlt sich autonomes Fahren an

Industrie und Wissenschaft tüfteln schon lange am selbstfahrenden Auto. Aber wie fühlen sich eigentlich Passagiere, die sich komplett dieser neuen Technologie aussetzen? Das will ein Forschungsteam in Chemnitz herausfinden. Ein Selbstversuch