Schmuddelwetter zum Fest?: Weiße Weihnachten nahezu ausgeschlossen

Halle (Saale) - Trotz der Minustemperaturen in der Nacht zum Donnerstag gibt es kaum Hoffnung auf weiße Weihnachten in Mitteldeutschland

Schmuddelwetter: Ein mit Frost überzogener Baum steht an einer in nebel gehüllten Landstraße

Trotz der Minustemperaturen in der Nacht zum Donnerstag gibt es kaum Hoffnung auf weiße Weihnachten in Mitteldeutschland. Bereits am Tag werden die Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, erwartet der Deutsche Wetterdienst in Potsdam.

Und auch Domink Jung vom Wetterportal www.wetter.net legt sich fest: „Der Winter ist in diesem Jahr gelaufen. Bis Jahresende sehe ich keine winterliche Wetterlage die Dauerfrost oder gar eine Schneedecke bringen könnte.“

Auch einen weißen Jahreswechsel schließt der Experte nahezu aus. Laut Jung bleibt es beim Schmuddelwetter, so wie es der Langfristtrend des US-Wetterdienst NOAA im Oktober bereits angekündigt hatte. Der Dezember sei bisher 1,3 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt.

Die Aussichten

Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage wird zunehmend wechselhaftes Wetter vorausgesagt. Es wird nass und windig, im Norden zudem auch stürmisch. Immer wieder passieren Tiefausläufer Deutschland. Nachts bleibt es dann frostfrei. Am Freitag erreichen die Temperaturen Werte zwischen 2 und 8 Grad Celsius. Die Sonne zeigt sich eher selten, es bleibt aber überwiegend trocken.

An Heiligabend kann es bei Werten zwischen 3 und 9 Grad zeitweise zu Regen oder Sprühregen kommen. Noch etwas milder wird es dann an den folgenden Weihnachtsfeiertagen: Es wird bewölkt bei Tageswerten um 7 bis 13 Grad Celsius. Es wird windig bis stürmisch im Norden. Mit Regen muss gerechnet werden. (mz/mad)

Bis Mittag ist es meist noch gering bewölkt oder sonnig. Nur westlich einer Linie Mansfelder Land - Fläming ist dichte Bewölkung vorhanden und örtlich fällt etwas Regen. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Bewölkung auch in den südlichen und östlichen Landesteilen und der Regen breitet sich weiter aus, so dass am Nachmittag alle Landesteile betroffen sind.

Am längsten trocken bleibt es im Raum Wittenberg sowie im Burgenland. Durch die teils noch gefrorenen Böden kann es vor allem im Harz, sonst nur vereinzelt, zu kurzzeitigem Glatteis durch gefrierenden Regen kommen. Die Temperatur steigt auf 3 bis 6, im Harz auf -1 bis 3 Grad.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest und frischt im Tagesverlauf insbesondere in höheren Lagen auf. So kommt es im Harz zu einzelnen Windböen bis 60 km/h (Bft 7) aus Südwest. Auf dem Brocken sind Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9) möglich. In der Nacht zum Freitag erreichen die Regenfälle auch das östliche Anhalt und den Raum Zeitz.

Am Freitag scheint zeitweise die Sonne durch Wolkenlücken und Schleierwolken hindurch. Es bleibt niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Die Temperatur steigt auf 5 bis 7, im Harz auf 0 bis 5 Grad. Auf dem Brocken muss mit Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9) aus Südwest gerechnet werden. In der Nacht zum Samstag verdichtet sich die Bewölkung und im Verlauf der zweiten Nachthälfte kommt von Westen her Regen auf. Die Tiefsttemperatur liegt bei 3 bis 1, im Harz zwischen 1 und -2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Im Oberharz bleibt es stürmisch, auf dem Brocken muss mit orkanartigen Böen bis 115 km/h (Bft 11) gerechnet werden.

Am Samstag ziehen die Regenfälle rasch ostwärts ab und nachfolgend wird es bei meist stark bewölktem Himmel niederschlagsfrei bleiben. Nur am Nachmittag sind vorübergehend größere Auflockerungen möglich. Die Maxima liegen zwischen 7 und 9, im Harz zwischen 2 und 7 Grad.

Der Südwestwind weht schwach bis mäßig. Auf dem Brocken treten orkanartige Böen bis 115 km/h (Bft 11) auf. In der Nacht zum Sonntag wird es stark bewölkt sein und bevorzugt in der zweiten Nachthälfte fällt leichter Regen, auf dem Brocken auch Schnee. Bei mäßigem Wind aus Südwest sinkt die Temperatur auf 6 bis 4, im Harz bis auf 0 Grad. Auf dem Brocken werden orkanartige Böen aus West erwartet.

Am Sonntag fällt bei starker Bewölkung zeitweise Regen. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest. Verbreitet kommt es zu Windböen um 55 km/h (Bft 7), örtlich auch zu stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8) aus West.

Auf dem Brocken werden orkanartige Böen erwartet. Die Temperatur steigt auf milde 9 bis 11, im Harz auf 5 bis 9 Grad. In der Nacht zum Montag kommt es bei rasch wechselnder Bewölkung zeitweise zu Regen. Der Wind weht mäßig bis frisch und böig aus Südwest. Auf dem Brocken herrscht Sturm. Die Temperatur liegt zwischen 9 und 7, im Harz zwischen 7 und 4 Grad.