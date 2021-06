Wieder Vollgas im Motodrom für Zwei- und Viertakter

Belleben - Lange Zeit war es ruhig. Die Vögel zwitscherten, Hasen hoppelten über die 980 Meter lange Kartbahn vor den Toren von Belleben. Doch ab Freitag ist es mit der Stille vorbei, denn dann steigt nach dem Lockdown das erste große Rennwochenende in diesem Jahr. Sowohl bei der Deutschen Kart Challenge als auch bei der Kart Langstrecke Sachsen geht es um wichtige Punkte. Mehr als 70 Fahrer haben für diese Doppelveranstaltung ihre Startzusage gegeben. „Bei der Challenge rasen Karts mit Zweitaktern über den Asphalt, bei der Langstrecke Sachsen sind es Viertakter“, erläuterte Motodrom-Betreiber Uwe Hesse den kleinen, aber feinen Unterschied.

Der Motorsport-Fan wird gemeinsam mit seinem Partner Andy Zenner an diesem Wochenende sich nicht ausschließlich um das Wohl seiner vielen Gäste kümmern, sondern auch selbst hinter dem Steuer sitzen. Allerdings sei er wegen seines gerade erst vor kurzem bewerkstelligten Umzugs nach Belleben kein ernsthafter Gegner. „Die Konkurrenz wird mich abkochen. Ich habe gerade einmal zehn Trainingsminuten hinter mir“, sagte Uwe Hesse, der sich bei der Stadt Könnern für die Unterstützung bei der Erstellung des Hygienekonzepts bedankt. Uwe Hesses Kompagnon geht dabei wie fast alle Mitglieder des MSC Belleben weitaus besser vorbereitet in das Heimrennen.

Andy Zenner hat am vergangenen Wochenende in Oppenrod (Hessen) bei der RMC Rotax einen hervorragenden zweiten Platz belegt und gehört damit auf seiner Heimbahn zu den Mitfavoriten. Viel Zeit verbleibt für die Betreiber des Motodroms nicht, um Luft zu holen. Bereits vom 24. bis 27. Juni steht das nächste Motorsportereignis auf dem Programm. Dann werden in Belleben wichtige Zähler für die German Trophy Challenge vergeben. (mz)