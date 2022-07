Wie aus Mais in Gatersleben Strom erzeugt wird

Landwirt Guido Schulze Niehoff betreibt in Gatersleben eine Biogasanlage. Damit will er die Energiewende vervollständigen.

Gatersleben - Eine Krähe erklimmt den etwa acht Meter hohen Berg aus Silage und stochert mit ihrem Schnabel in den Maisschnipseln herum. Nicht wissend, dass daraus nur ein paar Schritte weiter Strom gewonnen wird. Hier, direkt in der Idylle an Gaterslebens Ortsrand, betreibt der Landwirt Guido Schulze Niehoff nämlich eine Biogasanlage - und bedient damit eine gefragte Nische der alternativen Stromversorgung.