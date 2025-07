So heiß wie Mitte der Woche wird es am Wochenende nicht. (Symbolbild)

Leipzig - Nach der großen Hitze in dieser Woche bringt das Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etwas Erfrischung. Die Temperaturen seien sommerlich, aber nicht heiß, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag würden demnach 25 bis 26 Grad erreicht.

Am Samstag liegen die Temperaturen laut DWD bei 27 bis 29 Grad, vereinzelt sind auch 30 Grad möglich. Am Sonntag bewegten sich die Temperaturen bei 25 bis 28 Grad. Nur im Osten würden um die 30 Grad erreicht werden. Am Sonnabend gebe es mehr Sonne, am Sonntag mehr Wolken.

Ab Montag wird das Wetter eher verhalten und die Temperaturen nicht mehr ganz so sommerlich. Nach Angaben des Sprechers erreichten diese nur noch 20 bis 25 Grad. Deshalb sollte am Wochenende noch einmal Wärme getankt werden, sagte der Sprecher.