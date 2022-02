Wegen Personalausfällen müssen die Kitas im Seeland ihre Öffnungszeiten verkürzen

Die Kindertagesstätte „Seelandsterne“ in Schadeleben bleibt in dieser Woche sogar ganz geschlossen.

Die Kindertagesstätte in Frose.

Seeland/MZ - Corona-Erkrankungen und Quarantäne - auch in den Kindertagesstätten der Stadt Seeland hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen und das Personal minimiert. Aufgrund von gehäuften Personalausfällen muss die Verwaltung deshalb vorerst bis zum Freitag, 18. Februar, die Öffnungszeiten der Seeland-Einrichtungen in Frose, Gatersleben und Hoym verkürzen.

Die Kindertagesstätten sind einschließlich Hort in dieser Zeit nur von 7 bis 15.30 Uhr offen, vermeldet die Stadt Seeland.

Noch schlimmer ist es in Schadeleben. Die Kindertagesstätte „Seelandsterne“ bleibt bis zum Freitag, 18. Februar, sogar ganz geschlossen.

Jungen und Mädchen, die sich derzeit in Quarantäne befinden, ab Montag, 21. Februar, aber wieder in Schadeleben in Kindergarten oder Krippe gehen sollen, benötigen laut Verwaltung einen zertifizierten negativen Testnachweis eines Testzentrums. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Das Testzentrum in Hoym - gleich gegenüber vom Edeka - ist montags bis donnerstags von 9 bis 11 und 15 bis 19 Uhr geöffnet, freitags von 15 bis 19 Uhr und an Wochenende und Feiertagen von 16 bis 19 Uhr.