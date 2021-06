Was Besucher beim Flohmarkt in Nachterstedt erwartet

Nachterstedt - „Das ist der Wahnsinn“, findet Sindy Krause und freut sich, dass sich so viele Nachterstedter am Dorfflohmarkt beteiligen wollen. Der soll den Seeland-Ortsteil am kommenden Sonntag, 4. Juli, von 10 bis 16 Uhr in einen riesigen Basar verwandeln.

„47 Teilnehmer sind offiziell angemeldet, dann noch die Versorgungspunkte, die einen Extra-Stand machen - und drei, vier Leute sind nach Redaktionsschluss noch kurz entschlossen dazugekommen“, zählt die Organisatorin auf. Und findet: „Das ist einfach unglaublich, dass es so viele sind.“

Dass die dreifache Mutter vor ein paar Jahren in ihrem Heimatort erstmals eine Kinderkleidung- und Spielzeugbörse ins Leben gerufen hatte, hatte eigentlich einen ganz profanen Grund: Sie stöbert gern in Second-Hand-Angeboten, hat aber kein Auto, um irgendwo hinzufahren.

Also holte sie Gleichgesinnte zusammen, die ihre Sachen einfach vor Ort zum Verkauf angeboten haben. Ein voller Erfolg. Die Einnahmen - unter anderem aus einem Kuchenverkauf - wurden für gute Zwecke, wie etwa die Reparatur des Rathausbrunnens, gespendet.

Das Konzept für den Flohmarkt in ganz Nachterstedt entstand 2020 im Lockdown

Wegen Corona ging dieses Konzept aber nicht mehr auf, sodass Krause im vergangenen Jahr aus der Not heraus geboren einfach den ganzen Ort zu einem riesigen Flohmarkt machte. Unter freiem Himmel, mit genügend Abstand. Die Nachterstedter und ihre Gäste waren begeistert - und wollten in diesem Jahr eine Fortsetzung, die nun am Wochenende ansteht.

Wobei, so ganz alleine hat Sindy Krause das Riesenprojekt nicht gewuppt. „Meine Freundin Janine Weidner ist mir immer eine große Hilfe. Mit ihr berede ich alles, sie hat mir viele Ideen ins Ohr gesetzt. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen“, gibt die zugezogene Nachterstedterin zu.

Weitere Unterstützung bekommt sie von Nicole Bendler, die die Flyer gestaltet hat. „Im letzten Jahr hat sie die Stände auf einer Karte des Dorfes mit Smileys gekennzeichnet. Dieses Mal hat sie sich kleine Sonnen ausgesucht. Das ist so süß!“, findet Krause.

Er gesteht: „Ohne die beiden wäre das alles nicht möglich gewesen.“ Weitere Unterstützung gibt es von Vereinen und Einrichtungen des Ortes. So ist die Jugendfeuerwehr dabei und bietet eine Verpflegung an, da das Stöbern die Gäste sicher auch hungrig macht. Essen gibt es deshalb auch wieder in der Gaststätte „Zum Schwan“ und am Hauptquartier des Förderkreises Harzer Seeland in der Lindenstraße.

Sindy Krause (Mitte) - hier mit ihren Unterstützern Janine Weidner (r.) und Nicole Bendler - ist die Organisatorin des Nachterstedter Dorfflohmarktes. (Foto: Sindy Krause)

Hier wird zeitgleich die Seeland-Galerie geöffnet, wo der Seeland-Fotoclub Bilder ausstellt. Und der Festausschuss Nachterstedt sorgt für die entsprechende Werbung. „Jetzt sind wir alle ziemlich aufgeregt und hoffen, dass ganz, ganz viele Menschen nach Nachterstedt kommen“, sagt Sindy Krause und verrät, dass Luftballons schon von weitem anzeigen werden, wo es einen Stand gibt.

Dort bieten die Anwohner in ihren Einfahrten oder im Garten nicht mehr Gebrauchtes oder auch Selbstgebasteltes an. Ein richtiger Flohmarkt eben. „Ich hoffe, dass es wieder so gut läuft wie im letzten Jahr“, sagt die Organisatorin und erklärt: „Nun muss es nur noch gutes Wetter geben.“ Alles andere sei vorbereitet. (mz)