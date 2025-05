Zeitz/MZ. - Die Fraktion CDU/Zeitz21 bringt zur nächsten Beratungsfolge der Ausschüsse des Zeitzer Stadtrats einen Antrag ein, der die tägliche, rund um die Uhr mögliche Nutzung der städtischen Turnhallen in Zeitz vorsieht. Darüber informiert Fraktionschef Martin Exler.

Die Freigabe soll, so Exler, über ein digitales Buchungs- und Zugangssystem geregelt werden, das Transparenz, Sicherheit und einfache Abläufe garantiere. „Unsere städtischen Turnhallen sind wertvolle Infrastruktur – sie sollten möglichst effizient und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger genutzt werden“, erklärt Martin Exler. „Mit unserem Antrag wollen wir die Auslastung der Hallen erhöhen und mehr Hallenzeiten für alle anbieten – egal ob Verein, Gruppe oder Einzelperson.“ Damit greift die Fraktion zugleich eine Forderung auf, die seit Jahren von den Bürgerinnen und Bürgern, auch unabhängig von Vereinen, aufgemacht wird.

Mehrere Turnhallen stehen in Zeitz nciht zur Verfügung

Angesichts der aktuellen Sanierungen einiger Turnhallen, die derzeit nicht zur Verfügung stehen, wird die Notwendigkeit einer flexibleren Nutzung aus Sicht der Stadträte von CDU/Zeitz21 umso wichtiger. Die Fraktion sieht die Öffnung der Hallen als entscheidenden Schritt, „um den Bürgerinnen und Bürgern auch in dieser Übergangszeit genügend Sportmöglichkeiten zu bieten“

„Ein digitales Buchungssystem bietet nicht nur einen transparenten Überblick über freie Zeiten, sondern ermöglicht auch spontane Nutzung – zum Beispiel in den Abendstunden oder am Wochenende“, so Exler weiter. „Die Technik dafür ist verfügbar – man muss sie nur nutzen.“ Der Antrag wird in der kommenden Beratungsfolge des Stadtrates vorgestellt und diskutiert. Die CDU/Zeitz21-Fraktion setzt dabei auf eine breite Unterstützung im Sinne einer modernen, offenen Sportstadt.