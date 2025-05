Die Entscheidung ist gefallen: Elke Jennert geht zum 1. September in den verdienten Ruhestand. Deshalb sucht die 65-Jährige für das „Sonnenstudio Jessen“ in der Wittenberger Straße einen Nachfolger.

Jessen/MZ. - „Wenn sich kein Nachfolger findet, herrscht ab 1. September hier Sonnenfinsternis“, meint Elke Jennert scherzhaft. Im Oktober 2002 ist in Jessens Wittenberger Straße 25 die Sonne aufgegangen. Die heute 65-Jährige entschließt sich zusammen mit ihrem Mann Thomas an dieser Ecke ein Sonnenstudio zu eröffnen. „So etwas hat es doch damals hier in der Gegend noch nicht gegeben“, begründet sie ihren Entschluss, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen.