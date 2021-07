Warum in Trebitz bei Könnern eine Schlagershow gedreht wurde

Denny Schönemann, früher Wolfgang-Petry-Double, steht nun hinter der Kamera - diesmal sogar auf einer Ranch in seinem Heimatort.

Marc Neblung (v.l.), Denny Schönemann, Mike Leidel und Christiane Wagner stoßen auf der Ranch auf die Filmaufnahmen an.

Trebitz/MZ - Der Könneraner Ortsteil Trebitz kommt nun groß raus, und zwar im Fernsehen. In dem beschaulichen und sonst eher ruhigen Dorf ist vor wenigen Tage eine Schlagershow gedreht worden. Nämlich von keinem Geringeren als dem wohl bekanntesten Einwohner des Ortes: Denny Schönemann, der einst als Wolfang-Petry-Double in der Region bekannt wurde.

Doch schon seit ein paar Jahren steht der 39-Jährige, der inzwischen auch seine Haare abgeschnitten hat, lieber hinter der Kamera und dreht für mehrere Fernsehsender unter anderem für Gute Laune TV, Alpenland TV Schweiz und My TV Plus Schlagershows. Vor allem auch mit Neulingen, die auf den großen Durchbruch hoffen, aber auch mit bekannten Schlagerstars wie Stefanie Hertel.

„Normalerweise drehen wir derartige Sendungen in Österreich, der Schweiz oder in Spanien. Diesmal hatte ich jedoch die Idee, eine Ausgabe meiner TV-Sendung ‚Lieblingsschlager‘ regional zu produzieren, sprich in dem Ort, wo ich wohne“, erzählt Schönemann.

Zu diesem Anlass hatte er auch einen Moderator für die Sendung zu sich eingeladen. Den Moderator, Schauspieler und Produzenten Marc Neblung, der auch bei MDR Thüringen zu hören ist, reiste nach Trebitz „und wir drehten bei Christiane Wagner und Mike Leidel, zwei Freunde von mir“, berichtet Schönemann. In der Sendung werden Videoclips eingespielt, die der Trebitzer im Vorfeld bereits selber mit Stars und Newcomern produziert hat.

Denny Schönemann drehte mit Marc Neblung, Christiane Wagner und Mike Leidel

Freuen können sich die Zuschauer aber auch auf ein paar Eindrücke aus dem kleinen Dörfchen selbst, denn so Schönemann: „In dieser Ausgabe spricht Marc Neblung mit Christiane und Mike über ihre kleine Privatranch.“

Vor allem soll es aber wieder um viel Musik in der Sendung gehen. Auch neue und bisher nie ausgestrahlte Produktionen von Teddybär 1/4 Legende Jonny Hill und Schlagersängerin Petra Frey sind in dieser Sendung zu erleben, verspricht Schönemann.

Noch ist aber nicht ganz klar, wann die Sendung im Fernsehen beziehungsweise über das Internet ausgestrahlt wird. Zumindest soll ein Trailer, also eine kurze Zusammenfassung der schönsten Momente, noch in dieser Woche fertig werden. Und wenn die Sendung gut ankommt, vielleicht wird es dann auch eine Neuauflage der Schlagershow aus Trebitz geben.

Alle Ausstrahlungstermine und weitere Informationen erhält man laut Schönemann auf der Facebookseite „Lieblingsschlager“ oder bei Instagram unter „Lieblingsschlageroffiziell“.