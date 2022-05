Warum es noch nicht bei allen Bernburgern klick gemacht hat

Bernburg/MZ - Wo beginnen, wo enden? Vielleicht erst mal mit dem nüchternen Ergebnis: 30:34 (13:19). Und das ist schlicht ernüchternd für Anhalt Bernburg. Gegen die Zweite des TSV Hannover-Burgdorf kassierte der Drittligist von der Saale die zweite Niederlage in Folge und droht, seine gute Ausgangsposition drei Spieltage vor Ende der Vorrunde zu vergeigen. Zwar stehen Bernburgs Handballer immer noch auf Platz fünf, doch der Abstand zum Verfolgerfeld schrumpft. Mithin folgen jetzt zwei Auswärtsspiele bei der Zweiten des SC DHfK Leipzig (Sonntag, 27. Februar) und Spitzenreiter TuS Vinnhorst (Samstag, 5. März), ehe am Freitag, 11. März, mit den Youngstern des SC Magdeburg der neue Tabellenzweite in die Bruno-Hinz-Halle kommt. Dort war es am Samstag trotz der 345 Zuschauer in der Schlussphase so still, dass es fast schon gespenstisch wirkte. Was hätten die Fans auch bejubeln sollen? Grund hatten sie allenfalls in den ersten sieben Minuten nach der Pause, als Anhalt durch einen Blitzstart vom 13:19 auf 19:21 herankam. Auch, weil Keeper Florian Link zwei Siebenmeter abwehrte. Link war einer der wenigen Bernburger, die Normalform erreichten.

