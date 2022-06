Warum es für Bernburg am Sonntag in Leipzig nicht einfach wird

Bernburg/MZ - Die Tabelle in der 3. Liga Handball bietet nach den Spielen vom Mittwoch ein etwas klareres Bild. Hildesheim (in Leipzig) und Burgdorfs Zweite (beim SV Plauen-Oberlosa) gewannen ihre Nachholpartien. Anhalt Bernburg bleibt Fünfter der Staffel C, aber Burgdorfs Zweite ist auf vier Punkte herangerückt. Und sechs Zähler sind für Bernburg und Burgdorf noch zu holen. Wie eng es zugeht, zeigte auch die Mühe, mit welcher Hildesheim als Tabellenzweiter beim Ausbildungsteam des Bundesligisten SC DHfK Leipzig zum Sieg kam. Gerade mal 32:31 hieß es zugunsten der Niedersachsen. Und zu jenem Leipziger Ausbildungsteam müssen die Saalestädter am Sonntag.