Verwaltung lockert Corona-Vorschriften im Salzlandkreis

Ein Kunde wird in der Gaststätte Reimann an der Saale in Bernburg bedient.

Aschersleben/Bernburg - Wegen des anhaltend niedrigen Inzidenzwertes im Salzlandkreis hat die Kreisverwaltung weitere Lockerungen in Bezug auf die Testpflicht angekündigt. Nachdem der Wert, laut Robert-Koch-Institut am Sonntag mit 0,5 angegeben, auch am Samstag unter der nach der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes maßgebenden Schwelle von 35 blieb, hat die Kreisverwaltung auf ihrer Internetseite eine Rechtsverordnung veröffentlicht, auf deren Grundlage die Testpflicht in weiteren Bereichen entfällt.

Dazu zählen geschlossene Räume von Gaststätten, Einrichtungen der Hochschulgastronomie, der Sportbetrieb auf öffentlichen und privaten Sportanlagen mit Ausnahme der Teilnahme an Wettkämpfen, Kultureinrichtungen sowie Stadt- und Naturführungen. Die Regelung gilt nun seit dem zurückliegend Sonntag, 27. Juni.

Termine können kurzfristig im Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt gebucht werden

Der Salzlandkreis öffnet ab 1. Juli auch die Verwaltungsgebäude zu den normalen Sprechzeiten wieder für den Besucherverkehr. Erforderlich bleibt beim Betreten der Verwaltungsgebäude jedoch das Tragen mindestens eines Mundschutzes mit medizinischem Standard. Auch die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln müssen Besucher beachten.

Kurzfristige Termine für Coronavirus-Schutzimpfungen im Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt können auch in der nächsten Woche gebucht werden. Rund 250 Termine pro Tag sind möglich. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über die Telefon-Hotline 03471/684 26 86. Diese ist erreichbar von Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr. Geimpft wird ausschließlich der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna. (mz)