Till Eulenspiegel wirft Süßigkeiten auf Groß und Klein in Plötzkau

Plötzkau/MZ - Ganz anders als üblich ist der Auftakt der Narren in Plötzkau am Wochenende gestartet. Wegen der verschärften Hygienebestimmungen fand die Eröffnung in die 66. Session des Plötzkauer Karnevals unter freiem Himmel auf dem Bleichplan statt.

Ortsbürgermeister Peter Rosenhagen musste den Rathausschlüssel hergeben, den der Vorsitzende des Karnevalsvereins Grün-Gelb 1956, Lutz Kaufmann, freudig entgegennahm. Überhaupt ist der Plötzkauer Verein froh, 110 Mitglieder zu haben.

Nach so langer Zeit freuten sich die Karnevalisten, endlich wieder unter anderem bei Schunkelmusik zu feiern. Lutz Kaufmann erwähnte aber: „Alle Prunksitzungen wurden aber abgesagt. Wir sind da vorsichtig“. Lauritz Große, mittlerweile 14 Jahre alt, steckte im Kostüm des Till Eulenspiegels.

Ihm gehörte die Bühne an der Schloss-Attrappe. Er begrüßte alle kleinen und großen Karnevalisten und schmiss „Kamelle“ in die Menge. Die Kinder waren aus dem Häuschen und sammelten die Süßigkeiten vor der Bühne fleißig auf.

Dann versammelten sich die Kleinen mit Till, der mit ihnen gemeinsam eine Runde am Waldrand drehte. Natürlich waren die Lampions angezündet, die die Kinder stolz trugen. Für die Versorgung sorgte die Gemeinde. Es gab Buden, und die örtliche Feuerwehr kümmerte sich um das Licht auf dem Platz.