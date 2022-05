T-Shirt im Toaster sollte in Schloß Hoym Stiftung Brand auslösen

Ein Bewohner der Einrichtung wollte somit die Verlegung in ein psychiatrisches Krankenhaus zu erreichen, um mehr Zuwendung zu bekommen.

Hoym/Magdeburg/MZ - Eine 43-jährige Sozialpädagogin mit Zusatzqualifikation als systematische Therapeutin bilanziert: „Er hat auch gute Phasen.“ Doch was geschieht in den schlechten? Die Anklage von Oberstaatsanwalt Bernhard Tangermann vor der 5. Strafkammer des Landgerichtes Magdeburg wirft einem 41-Jährigen Sachbeschädigung und Brandstiftung in der Schloß Hoym Stiftung vor, die über 350 Bewohner mit geistiger und mehrfacher Behinderung betreut. „Es bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist“, heißt es vom Landgericht.