Polizei nimmt weiteren Mann in Schönebeck fest

Razzia an der Rosenstraße in Bernburg

Schönebeck/Bernburg/MZ/wsl - Ein 27-Jähriger ist am Mittwoch in Schönebeck unter dem dringenden Verdacht des versuchten Totschlags eines 26-Jährigen am 15. August in der Breiten Straße in Bernburg festgenommen worden. Der junge Mann sei von SEK-Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht worden. Das teilte die Pressestelle der Polizeiinspektion (PI) Magdeburg mit.

Der Einsatz in Schönebeck war am Mittwoch einer von drei wegen des versuchten Totschlags. Ein Einsatz mit SEK-Beamten hatte in der Rosenstraße in Bernburg stattgefunden, ein weiterer in Magdeburg. Der 27-Jährige ist der zweite Verdächtige. Ein erster wurde am 17. August in Bernburg gefasst. Zu Ermittlungen über einen dritten Tatbeteiligten wollte sich PI-Sprecher Stefan Brodtrück nicht äußern.