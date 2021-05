Paten für Bäume und Sitzmöbel?

So soll der Neumarkt in Alsleben nach der Umgestaltung aussehen. Wofür noch die Planungen laufen.

Alsleben/MZ - Noch sieht der Neumarkt in Alsleben ziemlich unansehnlich aus. Der Platz unweit der Saale ist nicht bebaut, nicht befestigt und lediglich mit einem Bauzaun begrenzt, seitdem dort vor vier Jahren alte Lagerhallen der Saalemühle abgerissen wurden. Doch das soll sich in absehbarer Zeit ändern - und der Platz zwischen Mühl- und Fischerstraße zu einem richtigen Schmuckstück werden. Er soll gepflastert werden, bekommt eine Beleuchtung und eine Entwässerung. Fast 500.000 Euro werden über den Fluthilfefonds gefördert.

Parkplätze in „Muschelkalk“

Die Planungen für die Umgestaltung sind inzwischen weit fortgeschritten, wie die Mitglieder des Bauausschusses in der jüngsten Sitzung erfuhren: So soll etwa für einen Großteil sogenanntes City-Pflaster in der Farbe „Anthrazit“ verwendet werden, sagte Planer Michael Jastrow. Für die Parkplätze, die entstehen werden, indes die Farbe „Muschelkalk“. Der Saaleradweg soll wiederum mit hellbraunem Pflaster abgegrenzt werden. Und die Fahrradstellplätze werden grau.

Weiterhin sagte Jastrow, dass eine Mauer als Trennung zwischen dem Gehweg Mühlstraße und der neuen Platzgestaltung errichtet werden soll. „Damit man den Platzbereich ‚Neumarkt‘ auch optisch wahrnehmen kann.“ Die Entwässerung wiederum soll über Rinnen und den Anschluss an den vorhandenen Sammler erfolgen, so dass das Regenwasser in die Saale fließen kann. Auch soll es einen Schmutzwasser-Anschluss geben, damit beispielsweise bei künftigen Festen mobile Toiletten aufgestellt werden können. Vorbereitet werden soll auch eine Lade-Säule für Elektro-Autos.

„Wir sind alle froh, dass da endlich etwas passiert“

Nicht gefördert wird aber beispielsweise die Begrünung des Platzes sowie Sitzmöglichkeiten. Das heißt, in den bisherigen Planungen ist lediglich das Anlegen eines Rasens vorgesehen. „Wir sind alle froh, dass da endlich etwas passiert“, sagte Ronald Henning (CDU). Allerdings kann er sich nicht so recht mit der Farbgestaltung anfreunden. Henning schlägt beispielsweise vor, den Radweg grau zu machen. Zudem regt er an, dass in den Bereichen, die als Ruhezone genutzt werden sollen, die Beleuchtung angepasst wird. Hier wäre aus seiner Sicht ein gedämmtes Licht angenehmer als „taghelles Licht“. Er ist sich aber auch sicher, dass sich, sollten dort keine Bäume gepflanzt werden, im Sommer kaum jemand aufhalten würde.

Damit die Fläche auch begrünt wird, schlägt Dirk Hendrich daher vor, zu Baum-Patenschaften aufzurufen. Er könnte sich vorstellen, die Aktion „Bäume für Alsleben“ oder so ähnlich zu nennen. Das seien überschaubare Kosten, meint Hendrich - und wäre innerhalb kürzester Zeit umzusetzen. „Damit haben wir mehr geschafft, als wenn man erst nach und nach Bäumchen pflanzt.“ Die Stadt müsste die Bäume dann lediglich wässern. Genauso könnte man nach Auffassung von Peter Matern (Linke) in Bezug auf die Sitzgelegenheiten verfahren. Er ist sich auch sicher, dass die Bevölkerung anders damit umgeht, wenn sie sich selbst beteiligt hat - und meint damit den Erhalt der Sitzmöbel.

Absicherung zur Saale unterliegt einem anderem Amt

Nicht enthalten im Antrag waren bisher die Anbindung zweier Zufahrten sowie das Anlegen von Wegen. Hier habe man nach Information von Bauamtsleiterin Mandy Konew nachgebessert und einen entsprechenden Antrag gestellt. Sie ist optimistisch, dass dieser auch genehmigt wird. In den Planungen nicht berücksichtigt ist indes die Absicherung zur Saale. Dafür sei das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zuständig, sagte die Bauamtsleitern. Man sei aber mit den Verantwortlichen in Kontakt, dass an dieser Stelle zeitnah etwas geschehen soll.