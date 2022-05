Neuer Hofladen in Ilberstedt eröffnet

Ilberstedt/MZ - Eigentlich sind die Kürbisse Schuld. Hätte Michaela Birka Wernicke, die am liebsten Birka genannt werden möchte, im vergangenen Jahr keine so außergewöhnlich gute Ernte gehabt, würde es den kleinen Hofladen „Zur Schranke“ in Ilberstedt vielleicht nicht geben. Etwa 150 Hokkaido-Kürbisse seien es gewesen, schätzt Wernicke. Und da sie diese unmöglich alle verarbeiten konnte, hat sie die Kürbisse mit einer „Kasse des Vertrauens“ vor die Tür gestellt. Das Angebot sei von den Vorbeifahrenden sehr gut angenommen worden. Auch Kartoffeln hat sie dazu gestellt, die ebenfalls ihre Abnehmer fanden. Im Oktober dann hat die gelernte Verkäuferin für Fleisch- und Wurstwaren ihren Laden „Zur Schranke, der etwas andere Hofladen“ an der Rathmannsdorfer Straße 2 eröffnet. Und weil sich der Bahnhof in Sichtweite befindet, war ein Name für das Geschäft schnell gefunden.

