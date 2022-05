Neue Technik leasen oder alte reparieren - die Seeland-Stadträte sind gespalten

Seeland/MZ - Die prekäre Haushaltslage der Stadt Seeland hat dafür gesorgt, dass an dem Maschinen- und Fahrzeugbestand des städtischen Bauhofes in den letzten Jahren nur noch dringend notwendige Reparaturen vorgenommen werden konnten. Doch mittlerweile würden die Reparaturkosten für einige Fahrzeuge die Kosten für eine Neuanschaffung bei weitem übersteigen, erklärte Bauhofleiter Sebastian Kruse während der Sitzung des Seeland-Stadtrates am Dienstagabend. Aus wirtschaftlicher und technischer Sicht und um den Bauhof arbeitsfähig zu erhalten, sollte der Seeland-Stadtrat deshalb am Dienstagabend einen Grundsatzbeschluss fassen. Dabei geht es darum, zwei Transporter, einen Multicar und einen Traktor über Leasing zu beschaffen.

