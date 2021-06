Neue Stempelstelle für Salzländer Kulturstempel in Giersleben: Erste Ausflügler waren schon da

Giersleben - Mit Kurt Kuchinke aus Ilberstedt ist auch gleich ein erster Stempelfreund angereist, um den Sonderstempel zu ergattern. „Ich bin bereits Kulturkonsul des Salzlandkreises, habe also alle 40 Stempelstationen im Landkreis abgearbeitet. Nun stürze ich mich auf die Sonderstempel“, sagt Kuchinke und drückt den Stempel auf ein leeres Fleckchen in seinem sonst schon gut gefüllten Heft.

Vor der Lukasmühle in Giersleben wartet jetzt auch ein roter Stempelkasten auf all diejenigen, die die Region noch intensiver erkunden wollen. „Wir freuen uns, dass es jetzt auch an der Lukasmühle einen Sonderstempel für den Salzländer Kulturstempel gibt“, sagt Dominik Schumann vom Verein zur Erhalt der Lukasmühle.

Mit Kurt Kuchinke aus Ilberstedt ist auch gleich ein erster Stempelfreund angereist, um den Sonderstempel zu ergattern. „Ich bin bereits Kulturkonsul des Salzlandkreises, habe also alle 40 Stempelstationen im Landkreis abgearbeitet. Nun stürze ich mich auf die Sonderstempel“, sagt Kuchinke und drückt den Stempel auf ein leeres Fleckchen in seinem sonst schon gut gefüllten Heft.

Verein zur Erhalt der Lukasmühle hofft auf mehr Besucher in Giersleben

Schumann und die anderen Vereinsmitglieder erhoffen sich durch die Stempelstelle, dass noch mehr Menschen im Salzlandkreis vom Projekt Lukasmühle erfahren. Der Verein möchte das Gelände und das Gebäude nach und nach wieder aufbauen und sanieren beziehungsweise renaturieren. Ziel sei es, die Lukasmühle unter anderem für internationale Projekte im Bereich des Naturschutzes und der Umweltbildung zu nutzen.

Zuletzt haben Studenten und Lehrkräfte der Hochschule Anhalt Blühwiesen hinter der Lukasmühle angelegt. Auch ein internationales Workcamp fand schon statt. Der erste Stempler, Kurt Kuchinke, ist jedenfalls ganz begeistert vom Projekt: „Durch die Stempelstellen lernt man die Region einfach noch besser kennen.“ (mz)