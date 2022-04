Müllgebühr im Salzlandkreis bald noch höher?

Nachdem der Landrat einen zustimmenden Kreistagsbeschluss kassiert hat, vollzieht der Ausschuss des Kreiswirtschaftsbetriebes eine Kehrtwende und lehnt ein Behälteridentifikationssystem ab. Was das für die Verbraucher bedeutet.

Die KWB-Mitarbeiter entleeren alle 14 Tage den Restmüll im Kreisgebiet. Mit dem aktuellen System, das keinerlei Sparanreize bietet, produziert das Salzland die größte Abfallmenge aller Landkreise in Sachsen-Anhalt.

Bernburg/MZ - Die Einwohner des Salzlandkreises müssen ihre Hoffnungen auf eine sinkende Müllgebühr offenbar begraben. Denn der Betriebsausschuss des Kreiswirtschaftsbetriebes (KWB) hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag bei einer Gegenstimme dafür ausgesprochen, dass die Einführung eines Behälteridentifikationssystems nicht weiter verfolgt wird - eine überraschende Kehrtwende. Schließlich hatte dasselbe Gremium in seiner Februar-Beratung noch einstimmig empfohlen, dass ein Systemwechsel hin zu einer mengenbezogenen Leerungsgebühr geprüft werden sollte. Und der Kreistag war dieser Empfehlung mit knapper Mehrheit von 22 zu 20 Stimmen gefolgt.