Massiver Rauch durch Reifenbrand bei Golbitz

Golbitz/Hohenedlau/MZ - Die Nacht zum Freitag ist kurz gewesen für dutzende Retter der Feuerwehren der Stadt Könnern. Gegen 22.15 Uhr schrillte der Alarm wegen eines Brandes zwischen Golbitz und Hohenedlau los. „Es gab eine massive Rauchentwicklung“, sagte Könnerns stellvertretender Stadtwehrleiter Chris Röthling. Schnell war klar, was auf dem Feld in Flammen geraten war: Unrat und etliche Reifen. Unterstützt wurden die Retter aus Könnern, Cörmigk/Gerlebogk und Edlau rund um Einsatzleiter Gerald Knorscheidt von den Löschkräften aus Peißen. Insgesamt waren 50 Retter im Einsatz. Erst nach fünfeinhalb Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Schaumteppich über die Fläche gelegt werden.

Wie es zu dem Brand kam, müssen nun die Brandursachenermittler der Polizei klären. Laut eines Polizeisprechers kann eine Selbstentzündung aber ausgeschlossen werden. Es ist nicht der erste Brand an der Straße zwischen Golbitz und Hohenedlau. Erst vor halben Jahr stand ganz in der Nähe ein großer Strohdiemen in Flammen.