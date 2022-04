Jung und Alt bei den Ortswehren sammeln im Seeland Weihnachtsbäume ein

Allein in Hoym wurden dabei weit über 200 Bäume für das Osterfeuer eingesammelt.

Seeland/MZ - In Frose legt der Ortswehrleiter selbst mit Hand an: Michael Samlitschka wuchtet einen der ausgedienten Weihnachtsbäume, die die Froser am Wochenende vor ihre Haustür gestellt haben, auf das kleine Fahrzeug, das durch die Straßen von Frose fährt. Auf der Ladefläche sieht es schon aus, als würde dort ein Wald wachsen.