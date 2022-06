Frühe Werke eines Hoymer Künstlers

Der Hoymer Dietrich Genau hat einige seiner Frühwerke entdeckt. Das weckte Erinnerungen an den Ascherslebener Maler Rudi Sternbeck.

Hoym/MZ - Seine Überraschung kann Dietrich Genau gar nicht in Worte fassen. Eigentlich wollte er in seinem Schuppen nur ein bisschen Ordnung schaffen, als ihm einige seiner alten Werke in die Hände fielen. „Die habe ich 1963 gemalt - als Schüler von Rudi Sternbeck“, weiß der Hoymer Heimatmaler noch genau.