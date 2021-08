Feierspaß mit wenigen Auflagen in der Region

Sommerfeste der Vereine gibt es in Drohndorf und Gatersleben und zwei Treffen in Mehringen.

Zum Adlerschießen wird am Sonntag in Drohndorf und in Mehringen eingeladen.

Aschersleben/MZ/dan - Die Corona-Lockerungen machen es möglich: Unter Beachtung der Hygiene-Regeln - Einbahnstraßenregelungen und 3G-Einlass (genesen, geimpft, getestet) darf wieder gefeiert werden. In Drohndorf wird das diesjährige Sommerfest der Drohndorfer Vereine gefeiert, in Gatersleben ein ebensolches und in Mehringen gibt es zwar kein Fest, aber am Sonnabend das 2. Oldtimer- und Zweitakttreffen und am Sonntag das Mehringer Königstreffen der Schützen.

„Alle sind schon voller Vorfreude“

Bereits am Freitagabend geht es in Drohndorf los. „Ich habe mit vielen Drohndorfern gesprochen. Alle sind schon voller Vorfreude“, sagte Kevin Bierstedt vom Organisationsteam. Zum Auftakt gibt es von 10 bis 2 Uhr eine Disco mit dem Drohndorfer DJ Toni. Am Sonnabend gibt es auf dem Festplatz ab 12 Uhr Erbsensuppe und ab 14 Uhr bietet der Tanzverein Edelweiß Kaffee und Kuchen an. Zum Tanznachmittag mit DJ Toni wird von 14 bis 16 Uhr eingeladen.

Ab 16 Uhr gibt es am Wasserteich das Feuerwehr-Pulling. Teams aus fünf Erwachsenen ziehen das Löschfahrzeug LF 10 der Ortsfeuerwehr, Kinder das Mannschaftstransportfahrzeug. Ab 20 Uhr ist auf dem Festplatz ein Tanzabend mit dem Trio „Musicdance“ aus Hartmannsdorf angesagt.

Am Sonntag beginnt 9 Uhr der Festumzug durch Drohndorf. „Alle Vereine des Ortes nehmen daran teil und der Schützenkönig aus dem Jahr 2019 wird abgeholt“, blickt Kevin Bierstedt voraus. Es wird um reichlich Eierspenden für den Schützenschmaus gebeten. 10.30 Uhr beginnt das traditionelle Adlerschießen. Von 12 bis 16 Uhr lädt die Band „Vocal“ aus Hettstedt zum Tanznachmittag ins Festzelt. Und ab 13 Uhr gibt es unter anderem eine Bastelstrecke und ab 14 Uhr Wasserspiele an der Wendeschleife mit der Jugendfeuerwehr für die jungen Gäste. Um 16 Uhr werden Schützenkönige geehrt und die Sieger des Feuerwehr-Pullings bekanntgegeben.

Abendliche Oldie-Party läutet Sommerfest in Gatersleben ein

Beim Sommerfest der Vereine auf dem Hühnerhof in Gatersleben geht es am Freitagabend von 18 bis 24 Uhr mit einer Oldie-Party los. Country-Sänger Jens Dammann spielt ab 14.30 Uhr zum Kaffeeklatsch auf. Auf der Selke wird zur 3. Schwimm-Enten-Meisterschaft eingeladen und am Abend gibt es eine Disco. Am Sonntag lockt der Frühschoppen mit der Hoymer Schalmeienkapelle. Für die Kinder ist ein Rummel organisiert.

Oldtimertreffen auf der Insel

Auf der Mehringer Insel werden am Sonnabend ab 9 Uhr Mopeds, Pkw, Lkw, Traktoren und Eigenbauten beim 2. Oldtimer- und 2-Takt-Treffen erwartet. Für Kinder gibt es Hüpfburg, Kreativzelt und Kinderquads zum Fahren. Am Abend sind Musik, Feuershow und Feuerwerk angekündigt. Das Mehringer Königstreffen des Schützenvereins beginnt am Sonntag um 9 Uhr mit dem Abholen der Meister. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen auf der Insel. Danach werden die Meister im Kegeln und beim Adlerschießen ermittelt. Von 15 bis 19 Uhr spielen die „Tagelöhner“ zur Absacker-Party auf. Schausteller freuen sich auf die kleinen Gäste, heißt es in der Ankündigung.