Expertenrunde beschäftigt sich mit Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder

Stassfurt/MZ - Wie groß waren die Auswirkungen auf die Kinder und deren Entwicklung während der Corona-Pandemie? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Netzwerkkonferenz am Mittwoch, 27. April, im Staßfurter Salzlandcenter. Bei dieser Tagung soll es in verschiedensten Redebeiträgen und an unterschiedlichen Themen-Tischen um Auswirkungen der Pandemie auf das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen gehen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Salzlandkreis in Kooperation mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.