Es liegt Ärger in der Luft - es stinkt überall

Kurt Kuchinke an einer Stelle, wo Katzen in Ilberstedt von Leuten gefüttert werden.

Ilberstedt/MZ - Kurt Kuchinke hat wirklich nichts gegen Katzen, im Gegenteil. Er hat sogar selber eine. Kein Verständnis aber hat der Ilberstedter für jene Leute, die tagtäglich streunende Katzen auf dem Gelände rund um die alte und neue Schule in unmittelbarer Nähe seines Hauses füttern. Ähnlich gehe es einigen anderen Anwohnern. In der jüngsten Gemeinderatssitzung machte er seinem Ärger Luft. „Es werden immer mehr. Und auch die Ratten sind schon da“, hat er beobachtet. Bis zu 20 Katzen ziehe es täglich zu den Futterstellen, den Nachwuchs noch nicht mitgezählt.

Hinzu kommen die Hinterlassenschaften der Katzen. „Es stinkt“, sagt Kuchinke. Er wünscht sich, dass die Verwaltung an dieser Stelle tätig wird. Und auch Bürgermeister Lothar Jänsch sagt: „Wir müssen etwas unternehmen.“

„Katzen gehen immer dorthin, wo sie gefüttert werden“

Aus Sicht von Manuela Hüddersen, Fachbereichsleiterin für Ordnung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, würde sich das Problem schon erledigen, wenn die Tiere nicht mehr gefüttert werden. Auch Roland Halang (Heimatfreunde) weiß: „Katzen gehen immer dorthin, wo sie gefüttert werden.“ Und wer sie füttere, dem gehören sie auch. Das sehen die Tierfreunde, die sicher glauben, den süßen Fellknäueln etwas Gutes zu tun, vermutlich anders.

Auf jeden Fall werde man versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sagte Manuela Hüddersen. Sollte dies nicht helfen, wäre eine Kastration eine weitere Möglichkeit. Hier gebe es einen Tierschutz-Fonds vom Land, aus dem man zumindest einige Katzen kastrieren könnte, damit sie sich nicht weiter vermehren. Auch sei man darüber mit dem Tierschutzverein im Gespräch.

„Die Stadt ist optimistisch, in diesem Herbst gemeinsam mit dem Tierheim und der Verbandsgemeinde Saale-Wipper hier zum Zuge zu kommen“, bestätigt Wolfgang Knopf, Sprecher der Stadt Bernburg. Dort würden „Streunerkatzen“ schon seit Jahren kastriert, organisiert vom Ordnungsamt, so Knopf. „Meist kommen die Hinweise von Katzenfreunden, die an der einen oder anderen Stelle füttern und dann überrascht sind, wenn aus einer Katze schnell ein Rudel wird.“ Daher sei der Verwaltung gut bekannt, wie zeit- und kostenintensiv solche Maßnahmen sind.

Bei vielen Katzen wird es problematisch, der Sache Herr zu werden

Das Problem mit streunenden Katzen gebe es an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und sogar in den Ortsteilen. „Solange es sich nur um ein oder zwei Katzen handelt, kann die Stadt schnell reagieren. Größere Gruppen sind schon problematischer, oder wenn eine Katzenmutter mit Nachwuchs auftaucht.“ Der sei dann oft schon so wild, dass eine Sozialisierung zur Hauskatze kaum gelingt, zumindest nicht in der Gruppe.

Streunerkatzen werden rund um die alte und neue Schule versorgt. (Foto: K. Kuchinke)

Größere Probleme hat es laut Knopf in der Vergangenheit schon an Gartensparten und Seniorenheimen gegeben, insbesondere im Herbst. Im Übrigen habe die Stadt Bernburg die Kennzeichnungspflicht von Freigängerkatzen mit in ihre Gefahrenabwehrverordnung aufgenommen.

Zu besonders drastischen Mitteln hatte indes die Stadt Paderborn (Nordrhein-Westfalen) vor einige Jahren gegriffen, um ihr Katzen-Problem in den Griff zu bekommen: Sie hat 2008 die Kastrationspflicht eingeführt. Katzenhalter, und dazu zählt auch, wer Streuner „nur“ füttert, sind seither verpflichtet, ihren Liebling kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. (mz)