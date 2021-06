Erste Rennen in Belleben stoßen auf große Resonanz

Belleben - Die Reifen quietschten, die Motoren dröhnten - das hat es seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr gegeben. Der Parkplatz am Motodrom in Belleben war fast zu 100 Prozent ausgelastet. Etwa 60 Gokart-Fahrer aus den neuen Bundesländern gaben auf dem knapp 900 Meter langen Asphaltkurs im südlichen Zipfel des Salzlandkreises Vollgas, um in der Deutschen Kart Challenge (DKC) und bei der Rangliste der Langstrecke Sachsen in die Saison zu starten.

Mit Samuel Hesse aus Roermond war sogar ein Gast aus den Niederlanden dabei. „Glücklicherweise ist die durch Corona bedingte Zwangspause vorbei. Wir freuen uns über den gelungenen Saisonstart. Alle Starter haben sich äußerst fair verhalten und sind gesund geblieben. Es gab keine Unfälle“, erklärte Uwe Hesse unmittelbar vor der Siegerehrung.

Der Bellebener, der seit Mai 2019 das Motodrom betreibt, konnte bei der feierlichen Zeremonie nach dem Abschluss der insgesamt zehn Finalläufe gleich mehrere Mitglieder des einheimischen MSC auf das Podium rufen. Die Gastgeber fuhren zwei erste, zwei zweite und vier dritte Plätze ein. Auf dem obersten Treppchen durften Tobias Macht und Andy Zenner den Siegerpokal in die Höhe stemmen.

„Es ist sehr gut gelaufen. Ich musste im zweiten Lauf auch kein unnötiges Risiko mehr eingehen, um als Erster den Zielstrich zu überqueren“, so Andy Zenner, der gemeinsam mit Uwe Hesse die Geschäfte führt und die Organisationsfäden in der Hand hält.

„Ich musste im zweiten Lauf kein unnötiges Risiko mehr eingehen, um als Erster den Zielstrich zu überqueren.“ Andy Zenner, MSC Belleben

Außerdem bestätigte der Zorbauer mit dem Resultat auf der Heimbahn seinen starken zweiten Platz vom Rennen in Oppenrod. Für die Überraschung des Tages sorgte Julia Kübler. Die 22-jährige Bernburgerin fuhr erstmals in ihrer Laufbahn auf den zweiten Platz. „Ich bin total glücklich, aber auch völlig kaputt“, benötigte das Mitglied des MSC Belleben nach der Zieleinfahrt erst einmal einen großen Schluck aus der eiskalten Seltersflasche.

Respekt nötigte den Insidern auch der Auftritt des Nachwuchstalentes Janik Axmann ab. Der erst 14-jährige Weinböhlaer zeigte eine Altersklasse höher bei der Langstrecke Sachsen der Konkurrenz das Auspuffrohr und fuhr so wie Andy Zenner in seiner Klasse zwei souveräne Laufsiege ein. Für das erste Gokart-Event in diesem Jahr haben Uwe Hesse und Andy Zenner mit ihren Mitstreitern einen hohen Aufwand betrieben. Das Hygienekonzept konnte dank der Unterstützung der Stadt Könnern sehr schnell auf die Beine gestellt werden.

Rennleiter, Streckencrew und natürlich auch medizinisches Personal nebst Krankenwagen mussten gebucht werden. „Wir konnten uns außerdem auf unsere Mitglieder verlassen, die uns tatkräftig unterstützten“, so Andy Zenner, dessen Partner auf einen Start im Kart verzichten musste und sich mit um den organisatorischen Ablauf kümmerte.

Bereits am kommenden Wochenende geht im Motodrom erneut die Post ab. 32 Kart-Besatzungen aus ganz Deutschland haben für das Zwölf-Stunden-Rennen am Samstag gemeldet. Die Rennserie der Deutschen Kart Challenge und der Kartlangstrecke Sachsen wird am 24./25. Juli in Cheb fortgesetzt. In Tschechien werden dann die Mitglieder des MSC Belleben mit Andy Zenner an der Spitze das Gaspedal wieder voll durchtreten. (mz)