Dietrich Genau aus Hoym wird ausgezeichnet

Staßfurt/Hoym - Der Salzlandkreis ist recht groß, die Stadt Hoym dagegen eher klein, vergleicht Landrat Markus Bauer bei der Verleihung des Kulturpreises am Mittwoch im Staßfurter Salzlandtheater. „Und trotzdem ist vielen im Landkreis eine Person aus Hoym bekannt. Denn diese Person trägt maßgeblich zur Heimatpflege bei. Das strahlt über Hoym hinaus“, kündigt Bauer den neuen Kulturpreisträger des Salzlandkreises für das Jahr 2020 an.

Dietrich Genau aus Hoym ist dieser besondere Heimatkünstler, dessen Werke im Landkreis allgegenwärtig sind. Hat er doch zum Beispiel die Siegel zu allen 40 Stempelstellen des Salzländer Kulturstempels gestaltet. „Und weil mir das Freude bereitet hat und die Zusammenarbeit mit dem Landkreis gut war, habe ich noch zu jeder Stempelstelle ein Aquarell gemalt“, sagt der frisch gebackene Kulturpreisträger am Mittwoch.

Dietrich Genau ist ein fleißiger Künstler. Seine Werke sind im Landkreis allgegenwärtig und seine Motive beschränken sich schon lange nicht mehr nur auf Hoym oder das Seeland. Unter anderem illustrieren sie auch zahlreiche Bücher oder Postkarten.

„Er trägt die Kultur der Region mit seinen Werken über die Landkreisgrenze hinaus.“ Landrat Markus Bauer über den Kulturpreisträger 2020

„Er trägt die Kultur der Region mit seinen Werken über die Landkreisgrenze hinaus“, würdigt Markus Bauer und lobt die detailgetreuen Bilder. Auch in den Bereichen Modellbau und Holzschnitzerei ist er aktiv. „Mit seiner Arbeit vermittelt er Generationen Geschichtswissen“, so Bauer weiter in seiner Laudatio. „Deshalb verleihen wir Dietrich Genau als Anerkennung für sein besonderes Engagement für die Heimatpflege den Salzländer Kulturpreis“, schließt der Landrat an und gratuliert dem Preisträger.

Zweiter Preisträger ist der Förderverein des Salzlandtheaters in Staßfurt. Bianca Görke, dessen Vorsitzende, und Theater-Leiter Stephan Czuratis nehmen den Preis stellvertretend für den gesamten Verein an. Erst durch die Arbeit des Vereins sei es möglich, dass mit Schauspiel, Puppentheater, Kabarett, Konzerten, Tanz und Musical viele Aspekte der Kultur gezeigt werden können.

Auch der Förderverein des Salzlandtheaters in Staßfurt wird ausgezeichnet

Seine Mitglieder ermöglichen auch Workshops, Galerieausstellungen im eigenen Haus, eine Kunst- und Erlebnisbörse. Aber genauso engagiert sind sie in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder in allen organisatorischen Belangen. Das mache den Verein zum festen Bestandteil unserer Kultur- und Bildungslandschaft, begründet Markus Bauer die Entscheidung.

Der Theaterförderverein Staßfurt, hier vertreten durch Bianca Görke und Theater-Leiter Stephan Czuratis, ist zweiter Träger des Kulturpreises. (Foto: Gehrmann)

Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger, der ebenfalls an der Verleihung teilnimmt, würdigt die breite Kulturlandschaft im Salzlandkreis. „Dass der Landkreis Kulturpreisträger auszeichnet, zeigt, wie wichtig uns Kultur im Land ist.“

Die Verleihung des Kulturpreises 2020 ist am Mittwoch nachgeholt worden, weil sie im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen war. „Wir leben immer noch in schwierigen Zeiten, auch wenn die Inzidenzwerte Anlass zur Hoffnung geben. Heute war es uns wichtig, ein Zeichen für die Kultur setzen zu können und endlich die Kulturpreisträger auszuzeichnen“, ordnet Bauer ein. (mz)