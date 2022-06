„Die Resonanz war überragend“: Schützen glänzen bei der Wettkampf-Premiere 2022 in Alsleben.

Auf dem Schießplatz in Alsleben ging beim Pokal der Firma Emzoro aus Wettin-Löbejün wieder die Post ab.

Alsleben/MZ - Viele Monate herrschte Ruhe am Hasenberg. Am vergangenen Wochenende ging jedoch auf dem Schießplatz in Alsleben beim Pokal der Firma Emzoro aus Wettin-Löbejün wieder die Post ab. Und nicht nur die Mitglieder des hiesigen Schützenvereins sowie die befreundeten Sportler aus Bernburg und Sandersleben waren heiß auf die Wettkampfpremiere im Jahr 2022. Das Bürgerschießen erfreute sich ebenfalls eines enormen Zulaufs.