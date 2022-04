Die Karl-Trimpler-Straße in Alsleben wird asphaltiert

Alsleben/MZ - Auf ein angenehmeres Fahrgefühl können sich Autofahrer in der Alslebener Karl-Trimpler-Straße in Zukunft freuen. Denn die Straße soll erneuert und in diesem Zuge asphaltiert werden. Die Pläne für den zweiten Bauabschnitt hat Planer Michael Jastrow vom Ingenieurbüro Baumeister in Bernburg in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt. „Wir wollen den Charakter, den die Straße bisher hat, beibehalten“, betont Jastrow. Zumal der gesamte Bereich unter Denkmalschutz stehe.