Das Holpern in der Plötzkauer Saalgasse hat bald ein Ende

Die Saalgasse in Plötzkau soll noch in diesem Jahr saniert werden.

Plötzkau/MZ - Noch ist die Saalgasse in Plötzkau eine ziemliche Holperpiste. Doch das soll sich bald ändern. Wie schon die Schulgasse und die Schloßstraße soll die Straße mit Fördergeldern saniert werden. Die Pläne dazu hat Michael Jastrow vom zuständigen Planungsbüro Baumeister in Bernburg in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Demnach soll die Straße von der Einmündung zur Hauptstraße bis zum Bleichplan auf einer Breite von 5,50 Meter ausgebaut werden. Damit würde die Straße zwar etwas schmaler, aber dafür einheitlich sein, erläuterte Jastrow. Als Straßenbelag wird Asphalt vorgeschlagen. „Wir würden uns bei der Gestaltung der sonstigen Straßen orientieren“, so der Planer.